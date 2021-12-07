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Таборів на кордоні Білорусі немає, у мігрантів змінилася тактика, - Прикордонна служба Польщі

7 грудня, 2021 вiвторок
17:05
Світ кордон Польща

Прикордонна служба Польщі повідомила, що таборів мігрантів на кордоні з Білоруссю вже немає, натомість останніми тижнями з боку Білорусі вантажівками підвозять мігрантів, які потім намагаються швидко перетнути кордон невеликими групами

Про це розповіла речниця Прикордонної служби Польщі лейтенант Анна Міхальська, передає Польське радіо.

"Ми не бачимо жодних таборів біля лінії кордону. Часто перед спробами силових проривів ми бачимо, що наближаються білоруські вантажівки та іноземці, які потім намагаються перетнути кордон", - сказала Міхальська.

Чиновниця додала, що деякі з людей, які намагаються прорватися до Польщі, можуть повторювати такі спроби, але зазвичай це щоразу нові особи.

За оцінками прикордонників, зараз у Білорусі перебуває до 10 тис. мігрантів, які можуть спробувати перетнути кордон до Польщі.

"Зараз ті переходи, які ми спостерігаємо, - це дуже швидкі дії: вони одразу підходять до кордону і намагаються його перетнути. Кілька тижнів тому ми спостерігали, що ці групи збиралися кілька годин, і лише коли збиралася більша кількість людей, вони намагалися перетнути (кордон), а зараз вони діють дуже швидко", - зазначила Міхальська.

За даними польських прикордонників, 6 грудня було зафіксовано 116 спроб нелегального перетину кордону з боку Білорусі, а також ухвалено 25 рішень про депортацію іноземців. У районі Черемчі було дві спроби силового прориву групами по 30 осіб.


У Прикордонній службі Польщі наголошують, що спроби силових проривів мігрантів відбуваються за сценаріями білоруських служб.
  • Нагадаємо, у ніч на 1 грудня на кордоні Польщі та Білорусі невідомі з білоруського боку обстріляли освітлювальні щогли, встановлені польськими військовими.
  • 6 грудня польські прикордонники повідомили, що білоруські силовики кидали через кордон шумові петарди.
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