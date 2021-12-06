Прикордонна служба Польщі: білоруські силовики кидали через кордон шумові петарди

Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі у Twitter.



Як стверджують у відомстві, інцидент стався на ділянці біля прикордонного посту у Нарівці.



Крім цього, 5 грудня служба зафіксувала 35 спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону, а вісім осіб мали виїхати з території Польщі.





Нагадаємо, у ніч на 1 грудня на кордоні Польщі та Білорусі невідомі з білоруського боку обстріляли освітлювальні щогли, встановлені польськими військовими.