Прикордонна служба Польщі: білоруські силовики кидали через кордон шумові петарди
У Прикордонній службі Польщі повідомили, що білоруські силовики кидали через кордон шумові петарди
Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі у Twitter.
Як стверджують у відомстві, інцидент стався на ділянці біля прикордонного посту у Нарівці.
Крім цього, 5 грудня служба зафіксувала 35 спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону, а вісім осіб мали виїхати з території Польщі.
- Нагадаємо, у ніч на 1 грудня на кордоні Польщі та Білорусі невідомі з білоруського боку обстріляли освітлювальні щогли, встановлені польськими військовими.
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