Вночі з боку Білорусі невідомі обстріляли освітлювальні щогли на кордоні Польщі

Про це повідомляє у Twitter Міноборони Польщі.



"На околицях Тересполя обстріляли освітлювальні щогли, встановлені солдатами Війська Польського на кордоні з Білоруссю. Ліхтарі були знищені в результаті пострілів з пневматичної зброї. Обстріл вівся з території Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, очільники МЗС країн НАТО на зустрічі в Ризі обговорять створену Білоруссю міграційну кризу.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що для роз’яснення інциденту до Міноборони викличуть аташе з питань оборони Білорусі.30 листопада польські прикордонники на кордоні з Білоруссю зафіксували 102 спроби нелегального перетину. Також були ухвалені рішення про депортацію 5 іноземців з Польщі.Кілька груп мігрантів намагалися потрапити на територію Польщі на ділянці кордону в Мельнику.