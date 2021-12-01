Вночі з боку Білорусі невідомі обстріляли освітлювальні щогли на кордоні Польщі
У ніч на 1 грудня на кордоні Польщі та Білорусі невідомі з білоруського боку обстріляли освітлювальні щогли, встановлені польськими військовими
Про це повідомляє у Twitter Міноборони Польщі.
"На околицях Тересполя обстріляли освітлювальні щогли, встановлені солдатами Війська Польського на кордоні з Білоруссю. Ліхтарі були знищені в результаті пострілів з пневматичної зброї. Обстріл вівся з території Білорусі", - йдеться у повідомленні.
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що для роз’яснення інциденту до Міноборони викличуть аташе з питань оборони Білорусі.
30 листопада польські прикордонники на кордоні з Білоруссю зафіксували 102 спроби нелегального перетину. Також були ухвалені рішення про депортацію 5 іноземців з Польщі.
Кілька груп мігрантів намагалися потрапити на територію Польщі на ділянці кордону в Мельнику.
- Нагадаємо, очільники МЗС країн НАТО на зустрічі в Ризі обговорять створену Білоруссю міграційну кризу.
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