Нелегали поранили в обличчя польського прикордонника

Чоловіка поранено каменем в обличчя, заявляє Прикордонна варта Польщі.



У штурмі брало участь "55 агресивних осіб", зазнчають в своєжму твітері польські прикордонники.



Читайте також: Перекидуванням біженців з Іраку до Литви займається фірма з Управління справами Лукашенка, - розслідування



Проте потрапити на територію Республіки Польщі їм не вдалося.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb