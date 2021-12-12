Нелегали поранили в обличчя польського прикордонника
Під час спроби прориву ділянки кордону між Польщею та Білоруссю постраждав військовослужбовець з Польщі
Чоловіка поранено каменем в обличчя, заявляє Прикордонна варта Польщі.
У штурмі брало участь "55 агресивних осіб", зазнчають в своєжму твітері польські прикордонники.
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Проте потрапити на територію Республіки Польщі їм не вдалося.
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