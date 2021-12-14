На кордоні Польщі з Білоруссю мігранти під час спроби прориву пошкодили поліцейські автомобілі
У понеділок, 13 грудня, мігранти в черговий раз намагалися прорватися через кордон на територію Польщі та пошкодили поліцейські автомобілі камінням
Про це повідомляє польська поліція у своєму Twitter.
Інцидент стався приблизно о 20:00 в районі Вульки Тереховської.
"На поліцейських напали під час спроби силового перетину кордону в районі Вульки Тереховської. У наших офіцерів кидали каміння. Офіцери польської поліції не постраждали, пошкоджено декілька автомобілів", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє прикордонна служба Польщі у Twitter, за минулу добу 80 мігрантів намагалися перетнути кордон із боку Білорусі.
"На ділянці, що охороняється прикордонним постом у Черемші, група з 20 осіб насильно форсувала кордон", - йдеться у дописі польських прикордонників.
- 7 грудня у прикордонній службі Білорусі розповіли, що таборів на кордоні Білорусі більше немає, а мігранти щодня намагаються перетнути кордон невеликими групами.
- 12 грудня під час силового прориву кордону, в якому брало участь 55 мігрантів, було поранено в обличчя польського військовослужбовця.
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