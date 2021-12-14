На кордоні Польщі з Білоруссю мігранти під час спроби прориву пошкодили поліцейські автомобілі

Про це повідомляє польська поліція у своєму Twitter.



Інцидент стався приблизно о 20:00 в районі Вульки Тереховської.



"На поліцейських напали під час спроби силового перетину кордону в районі Вульки Тереховської. У наших офіцерів кидали каміння. Офіцери польської поліції не постраждали, пошкоджено декілька автомобілів", - йдеться у повідомленні.



Policjanci zostali zaatakowani podczas interwencji związanej z próbą siłowego przekroczenia granicy w rejonie Wólki Terechowskiej. W stronę naszych funkcjonariuszy rzucane były kamienie. Funkcjonariusze @PolskaPolicja nie odnieśli obrażeń, uszkodzonych zostało kilka samochodów. pic.twitter.com/TolySFbZpd — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) December 14, 2021

Minionej doby tj.13.12 granicę????????????????próbowało przekroczyć 80 osób.

Na odcinku ochranianym przez #placówkaSG w Czeremsze grupa 20 osób siłowo forsowała granicę.#NaStraży pic.twitter.com/UK8LIUL7Oa — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 14, 2021

7 грудня у прикордонній службі Білорусі розповіли, що таборів на кордоні Білорусі більше немає, а мігранти щодня намагаються перетнути кордон невеликими групами.

12 грудня під час силового прориву кордону, в якому брало участь 55 мігрантів, було поранено в обличчя польського військовослужбовця.

Як повідомляє прикордонна служба Польщі у Twitter, за минулу добу 80 мігрантів намагалися перетнути кордон із боку Білорусі."На ділянці, що охороняється прикордонним постом у Черемші, група з 20 осіб насильно форсувала кордон", - йдеться у дописі польських прикордонників.