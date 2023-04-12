До ПЦУ приєдналися ще дві парафії УПЦ МП Житомирської області
Дві релігійні громади сіл Великі Лісівці та Дриглі у Житомирській області, підпорядковані УПЦ МП, перейшли до Православної церкви України
Про це повідомив керуючий Житомирсько-Овруцькою єпархією ПЦУ, єпископ Житомирський і Овруцький Паїсій.
"До Помісної Української Церкви на Житомирщині приєдналася ще одна релігійна громада московського патріархату – Свято-Покровська с. Дриглів Житомирського району", - ідеться у повідомленні.
Повідомляється, що релігійна громада перейшла до ПЦУ без настоятеля. Він залишився і надалі в російській церкві, але без парафії.
- До Православної церкви України приєдналася церква Різдва Богородиці в місті Баранівка на Житомирщині. Парафіяни одностайно проголосували "за", настоятель переходити відмовився.
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