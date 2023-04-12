Про це повідомив керуючий Житомирсько-Овруцькою єпархією ПЦУ, єпископ Житомирський і Овруцький Паїсій.

"До Помісної Української Церкви на Житомирщині приєдналася ще одна релігійна громада московського патріархату – Свято-Покровська с. Дриглів Житомирського району", - ідеться у повідомленні.

Повідомляється, що релігійна громада перейшла до ПЦУ без настоятеля. Він залишився і надалі в російській церкві, але без парафії.