Про це повідомив Укрінформу міський голова Баранівки Олександр Мігей.

За словами посадовця, на загальні збори 5 квітня прийшли більше тисячі людей - усі вони висловили бажання перейти до ПЦУ.

"Вчора біля храму Різдва Богородиці відбулися збори, на яких було зареєстровано понад 1200 людей, і вони одноголосно проголосували за перехід до Православної церкви України. Настоятель переходити не захотів", - розповів Мігей.

Мер повідомив, що ключі від храму громаді поки не передали. Церкву опломбували, її охороняє поліція та представники добровольчого формування територіальної громади. Найближчим часом відбудеться перереєстрація статуту храму.

Мігей також додав, що перехід до ПЦУ планували ще у 2019-му році, проте тоді це втілити не вдалося. Будівля церкви приватизована УПЦ (МП), але ділянка під нею перебуває у власності міської ради.