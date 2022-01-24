До Ради внесли законопроєкт про зміну податкового статусу домогосподарств

Про це йдеться у картці законопроєкту №6539.



Законопроєкт визначає принципи формування доходної та витратної частини домогосподарств (домоекономік).



Так, до витратної частини відносяться не лише витрати на ведення підприємницької (економічної) діяльності, а й витрати на утримання кожного члена домогосподарства (домоекономіки) у розмірі не менше соціального прожиткового мінімуму.



Також законопроєкт визначає поняття "соціального трансферту". Для його отримання домогосподарство (домоекономіка) має скласти річну податкову декларацію. Обов’язковість декларування не стосується осіб, які отримують пенсійні виплати та стипендії.



У законопроєкті пропонується здійснити підприємницьку діяльність домогосподарством без реєстрації фізичної особи - підприємця за умови:

подання річної податкової декларації домогосподарства;

ведення такої підприємницької (економічної) діяльності лише членами домогосподарства;

річний дохід від економічної діяльності домогосподарства не перевищує суму 8 млн грн.

юридичні консультації;

послуги домашньої прислуги;

надання індивідуальних уроків (репетитора);

перукарські та косметологічні послуги;

діяльність у сфері ресторанного господарства;

індивідуальне виховання дітей (гувернер);

послуги з перевезення вантажу;

послуги пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням;

ремонт взуття, одягу, побутових текстильних та трикотажних виробів, килимів та килимових виробів, шкіряних, галантерейних та дорожніх виробів, меблів, радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури, електропобутової техніки та інших побутових та офісних приладів, годинників, інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

догляд за хворими або немічними особами;

технічне обслуговування і ремонту музичних інструментів;

послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

послуги з прання та прасування білизни та інших текстильних виробів;

роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами з лотків і на ринках

Нагадаємо, 9 грудня 2021 в Україні для 350 тис. домогосподарств зменшили ціну газу.

До видів підприємницької діяльності, яку дозволяється провадити без реєстрації фізичної особи - підприємця належать:Також до переліку належать інші види робіт, до яких залучаються члени цього домогосподарства, крім видів діяльності, що підлягають ліцензуванню та відносяться до незалежної професійної діяльності.