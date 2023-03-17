До річниці боїв за Азовсталь Еспресо покаже фільм Артема Шевченка "Авіапрорив на Азовсталь"

У фільмі розкриваються деталі унікальної повітряно-десантної спецоперації ГУР в оточеному ворогом Маріуполі, які стали відомими після виходу захисників українського міста з металургійного комбінату "Азовсталь". Пілоти ЗСУ та спецпризначенці ГУР здійснили сім бойових вильотів 16-ма гелікоптерами армійської авіації на завод, вглиб ворожої території, на понад 100 кілометрів зі щільною протиповітряною обороною противника. Завдяки цьому бійці змогли отримувати ліки, прибули медики, боєприпаси та зброя, а також відбувалися евакуації поранених та загиблих.

Унікальна повітряна операція ГУР МО та армійської авіації у березні-квітні 2022 року більш ніж на місяць подовжила ефективну оборону гарнізону Маріуполя на Азовсталі.

Автор стрічки спілкується з пілотами армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ, офіцерами-спецпризначенцями ГУР МО та азовцями-оборонцями Маріуполя, які разом відтворюють повну картину гостросюжетних подій та результатів блискучої операції. Герої розповідають про перший виліт, який відбувся 21 березня 2022 року, і про усі наступні рейди, які в сукупності дозволили доправити нашим оборонцям понад 30 тонн вантажу (зброя, боєприпаси, зв`язок), десантувати понад 70 бійців підкріплення та евакуювати 64 поранених гарнізону захисників Маріуполя, які 86 днів тримали облогу Азовсталі в оточенні набагато більших сил ворога.

Стрічку Артема Шевченка "Авіапрорив на Азовсталь. Небо" можна буде переглянути на Еспресо 18 березня о 12:10.

Фільм є першою частиною документальної трилогії Артема Шевченка про ГУР "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі". Наступні частини виходитимуть на Еспресо щосуботи, 25 березня та 1 квітня, також о 12:10.