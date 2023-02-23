До річниці повномасштабного вторгнення Еспресо покаже два фільм "Як у вас починалося 24 лютого?"
В річницю нападу Росії на Україну телеканал Еспресо покаже документальний фільм від команди Ukraїner "Як у вас почалося 24 лютого?". Документальну стрічку можна буде переглянути 24 лютого о 17:30
Фільм режисера Миколи Носка - це збірка історій про те, як повномасштабне вторгнення змінило життя українців. Тисячі мирних людей стали військовими або волонтерами, які чинять опір країні-терористці, що несе найбільшу загрозу миру й демократії у всій Європі за останні десятиліття.
Прем’єра стрічки відбулася на фестивалі українського кіно Ukraїna в Варшаві, покази також пройшли у кінотеатрах Польщі
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