До річниці повномасштабного вторгнення Еспресо покаже два фільм "Як у вас починалося 24 лютого?"

Фільм режисера Миколи Носка - це збірка історій про те, як повномасштабне вторгнення змінило життя українців. Тисячі мирних людей стали військовими або волонтерами, які чинять опір країні-терористці, що несе найбільшу загрозу миру й демократії у всій Європі за останні десятиліття.

Прем’єра стрічки відбулася на фестивалі українського кіно Ukraїna в Варшаві, покази також пройшли у кінотеатрах Польщі