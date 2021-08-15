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До Сєверодонецька приїдуть українські письменники та співаки

15 серпня, 2021 неділя
10:36
Суспільство

23 серпня 2021 року, напередодні 30 річниці Незалежності України, в Сєвєродонецьку на Луганщині відбудеться справжнє свято пісні і слова під назвою "Ти у мене єдина"

Автор ідеї, організаторка проведення цього масштабного заходу за підтримки Українського культурного фонду та Луганської ОДА - співачка, громадська діячка Анжеліка Рудницька, розповідає Еспресо.TV.

Свою творчість  в рамках проєкту "Територія книги" цього дня презентують жителям та гостям міста письменники Дмитро Лазуткін, Олександр Дерманський, Артем Полежака, Тетяна Череп-Пероганич, розкриває подробиці Буквоїд.

З виставою для дітей до Сєвєродонецька завітає Хмельницький театр ляльок

Свої вироби демонструватимуть українські майстри.

Також планується встановлення національного рекорду з наймасовішого виконання пісні "Червона рута", у якому візьмуть участь близько чотирьох тисяч осіб.

Також відбудеться велике вечірнє мегашоу за участі виконавців Анжеліки Рудницької, Поля Манондіза, гуртів "Шпилясті кобзарі", "ОТ VINTA", "GGГуляйГород", ЯРМАК, СКАЙ.

Всі перераховані заходи пройдуть на полощі Перемоги.

Вхід вільний.

Телеверсію події можна буде побачити як на YouTubeканалі "Територія А", так і на українських телевізійних каналах.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

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