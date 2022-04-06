До Сєврєродонецька прибув гумконвой ООН, - Гайдай

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



"Організація Об'єднаних Націй та її партнери доставили вісім вантажівок із критично важливими товарами для жителів Сєвєродонецька", - зауважив він.



Гумконвой привіз продукти, борошно, листовий пластик і ковдри для майже 17 тис. людей, а також чотири електрогенератори для лікарень від Агентства ООН у справах біженців, Всесвітньої продовольчої програми, ЮНІСЕФ, міжнародної неурядової організації "Людина в біді" та Міжнародної організації з міграції (МОМ).



Товариство Червоного Хреста України передасть допомогу тим, хто її найбільше потребує, зокрема людям, котрі лишаються у своїх будинках або перебувають в укриттях неподалік Сєвєродонецька.



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