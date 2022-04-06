До Сєврєродонецька прибув гумконвой ООН, - Гайдай
До Сєвєродонецька на Луганщині доставили гуманітарну допомогу на для 17 тис. мешканців
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Організація Об'єднаних Націй та її партнери доставили вісім вантажівок із критично важливими товарами для жителів Сєвєродонецька", - зауважив він.
Гумконвой привіз продукти, борошно, листовий пластик і ковдри для майже 17 тис. людей, а також чотири електрогенератори для лікарень від Агентства ООН у справах біженців, Всесвітньої продовольчої програми, ЮНІСЕФ, міжнародної неурядової організації "Людина в біді" та Міжнародної організації з міграції (МОМ).
Товариство Червоного Хреста України передасть допомогу тим, хто її найбільше потребує, зокрема людям, котрі лишаються у своїх будинках або перебувають в укриттях неподалік Сєвєродонецька.
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