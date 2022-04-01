До східного кордону України підтягуються великі резерви окупантів, — керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI"
Павло Лакійчук зауважив, що натомість на кримському напрямку окупанти не визначились з тактикою та продовжують розпорошувати сили, що дозволяє українським війська завдати тактичних поразок росіянам на південному напрямку, а також запорізькому та криворізькому і частковому херсонському напрямках
Про це експерт сказав в етері Espreso TV.
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Лакійчук додав, що до східного кордону України підтягуються великі резерви окупантів. "Через Крим поповнювати сили окупантам значно складніше, там залишається лише кримський міст, який має обмежену здатність, та авіаційний транспорт. Російські сили значно менше залучають великі десантні кораблі для перекидання сил в Крим", – сказав він.
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