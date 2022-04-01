До східного кордону України підтягуються великі резерви окупантів, — керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI"

Про це експерт сказав в етері Espreso TV.



Читайте також: Путін бачить, що стратегічно цю війну він вже не виграє, тому буде вдаватись до інших методів, — екскерівник Служби зовнішньої розвідки



Лакійчук додав, що до східного кордону України підтягуються великі резерви окупантів. "Через Крим поповнювати сили окупантам значно складніше, там залишається лише кримський міст, який має обмежену здатність, та авіаційний транспорт. Російські сили значно менше залучають великі десантні кораблі для перекидання сил в Крим", – сказав він.







Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

