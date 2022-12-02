Про це повідомляє у Telegram міністерство культури та інформаційної політики України.

"До 100-річчя з дня першого виконання "Щедрика" 5 грудня 1922 року Українським народним хором під керівництвом Олександра Кошиця відкриють віртуальну виставку плакатів студентів ХДАДМ", – йдеться у повідомленні.

Плакати створено під керівництвом професора кафедри графічного дизайну Володимира Лесняка у 2016 році. Тоді ці подія була приурочена сторіччю з моменту написання "Щедрика" відомим українським композитором Миколою Леонтовичем у 1916 році.

4 грудня у Карнегі-Холі в Нью-Йорку відбудеться концерт до 100-річчя "Щедрика".

Довідка. "Щедрик" – усесвітньо відомий твір для хору українського композитора Миколи Леонтовича, створений на початку XX століття. Після гастролей хору Олександра Кошиця у 1919 році в Європі, зокрема у Чехословаччині, Австрії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Нідерландах, Великій Британії, Німеччині, Польщі, Іспанії та у 1922 році у США "Щедрик" став знаним у всьому світі.

Після того, як у 1936 році популярний американський композитор українського походження Петро Вільговський написав низку англійських текстів до композиції "Щедрик", його англомовна версія, відома як "Дзвінка колядка, Колядка дзвонів" (Carol of the Bells), стала однією з найпопулярніших різдвяних пісень у світі. Нині "Щедрик" можна почути в усіх куточках світу англійською, німецькою, іспанською, японською.

Раніше повідомлялося, що частину коштів із концерту до 100-річчя "Щедрика" в Нью-Йорку спрямують на відбудову України.

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