У міністерстві зауважили, що 2022 року виповнюється 100 років із дня прем'єри української композиції "Щедрик", відомої у світі як Carol of the Bells, у Карнеґі-голі - найпрестижнішій концертній залі Нью-Йорка. Із цієї нагоди МЗС України, Український інститут і Ukrainian Contemporary Music Festival організовують великий концерт Notes from Ukraine, який відбудеться 4 грудня в цьому ж концертному залі.

"Цьогоріч виповнюється сто років відомому туру з УНР Капели Олександра Кошиця у США, під час якого вони вперше виконали тепер улюбленого всіма "Щедрика". З огляду на популярність пісні через століття, гастролі продемонстрували успішність української культурної дипломатії. Ми сприймаємо цьогорічне свято як чудову нагоду відзначити українську багатовікову культуру та державність у часи, коли Росія намагається їх знищити. Упевнений, цей захід дасть присутнім зрозуміти, що ми захищаємо й чому Україна переможе", - наголосив голова МЗС Дмитро Кулеба.

Квитки на концерт можна буде придбати в касі Карнеґі-голу чи на сайті. Частину з них спрямують на відбудову України через платформу UNITED24.

Більше інформації про подію можна дізнатися на офіційному сайті.

22 вересня стало відомо, що в нью-йоркському Карнеґі-голі 4 грудня відзначать100-річчя українського "Щедрика".

