До Тероборони хочуть брати після 60
Щоб залучити більше людей до Сил територіальної оборони, граничний вік резервістів можуть збільшити
Про це на Радіо Свобода розповів начальник штабу - заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Сергій Собко, передає Еспресо.TV.
За його словами, деякі люди хочуть і мають сили служити в теробороні, але не проходять за віком.
"Ми розмірковуємо, як це поправити. Можливо, будемо пропонувати збільшити трішечки вік, від 60 - до 65 чи до 70", - сказав він.
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Для цього знадобиться вносити законодавчі зміни.
Нині існують обмеження за віком. Бійцем тероборони можна бути людина віком від 18 до 60 років.
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