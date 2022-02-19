До Тероборони хочуть брати після 60

Про це на Радіо Свобода розповів начальник штабу - заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Сергій Собко, передає Еспресо.TV.



За його словами, деякі люди хочуть і мають сили служити в теробороні, але не проходять за віком.



"Ми розмірковуємо, як це поправити. Можливо, будемо пропонувати збільшити трішечки вік, від 60 - до 65 чи до 70", - сказав він.



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Для цього знадобиться вносити законодавчі зміни.



Нині існують обмеження за віком. Бійцем тероборони можна бути людина віком від 18 до 60 років.





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