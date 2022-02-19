Називає Тероборону "бандформуваннями". Заступник голови Одеської облради потрапив до бази "Миротворця"

Подробиці із посиланням на сайт центру наводить Еспресо.TV.



Як наголошується політик, який представляє в облраді партію "Опозиційна платформа - За життя", вчинив "дії, спрямовані на підрив обороноздатності України". Також він заперечує російську агресію.



16 лютого на позачерговій сесії Одеської облради Вадим Шкаровський порівняв територіальну оборону із "бандформуванням", пише інтернетвидання з Одеси Думська.net.



"Сьогодні міноборони Російської Федерації заявило, що всі військові частини закінчили свої планові навчання та повертаються до місць своєї дислокації. А ми знову створюємо якісь об'єднання. Ми це пройшли у 2014-2015 роках, коли такі "об'єднання" відтискали у когось їхній бізнес й самі вирішували, хто для них внутрішній ворог, а хто ні. Це такі бандформування, інакше я їх назвати не можу", - заявив він того дня.





Незважаючи на це, більшість депутатів проголосували за необхідні заходи щодо організації територіальної оборони.



Також у базі "Миротворця" перераховані попередні епізоди діяльності Шкаровського. Зокрема, він називав Революцію Гідності "державним переворотом", цитував Геббельса та поширював фейки про кількість загиблих під час пожежі в одеському Будинку профспілок 2 травня 2014 року.





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