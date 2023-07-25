Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Глен Грант зазначив, що анексований Крим – це Україна і жодного якогось непорозуміння тут не може бути. Україна може звільняти свою територію, це її справа.

"Стосовно території Росії, як на мене, то це не зовсім хороша ідея завдавати удари по цивільному населенню Російської Федерації. Однак дуже добре було б уражати російські військово-стратегічні об'єкти та об'єкти скупчення військової інфраструктури. І це дуже важливо. Звичайно, на 100% не ясно щодо дронів, які здійснювали атаки, що вони справді українського походження. Так, ймовірність висока, але їх могли запустити й представники ФСБ. Адже вони інколи хочуть створити таку ситуацію, аби розв'язати руки у певному аспекті Путіну, щоб він наважився на щось агресивніше", - сказав полковник армії Великої Британії у відставці.

Військовий експерт підкреслив, що не хоче робити висновки про причетність України до атак дронів по цивільній інфраструктурі на території РФ.