До України евакуювали 14 громадян, які перебували в Сирії

Про це повідомили на сайті президента України.



Загалом, із Сирії було евакуйовано 14 громадян України - трьох жінок і 11 дітей.



Усі вони перебували в таборі закритого типу "Аль-Хол" на північному сході Сирії. Це найбільша група українців, яку вдалося повернути до України за весь час проведення евакуацій із Сирії.



Зараз у Сирії лишається ще 19 громадян України. Їх мають евакуювати з табору Родж.



Довідка: У закритих таборах "Аль-Хол" і "Родж" утримують людей, яких підозрюють у зв'язках з екстремістським угрупованням "Ісламська держава".

Нагадаємо, під час попередньої евакуаційної операції в жовтні 2021 року з Сирії до України повернули кримчанку та чотирьох її дітей.

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