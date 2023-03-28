До України прибули три танки Leopard 2A6 від Португалії
Україна отримала від Португалії три важкі бойові танки Leopard 2A6
Про це 28 березня повідомило Міністерство національної оборони Португалії.
"Три танки Leopard 2A6, обіцяні Португалією, вже в Україні. Вони доставлені відповідно до домовленості з нашими партнерами", - йдеться в повідомленні.
"Португалія продовжує підтримувати український спротив незаконному вторгненню Росії", - додали у відомстві.
- 27 березня Міністерство оборони Німеччини повідомило, що 18 важких бойових танків Leopard 2 А6, а також боєприпаси та запчастини до них прибули в Україну.
- 25 січня Німеччина погодила постачання Україні 14 танків Leopard 2, а також дозволила реекспорт іншими країнами.
- 8 березня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус пообіцяв, що до кінця місяця до України надійдуть 18 танків Leopard 2A6 з Німеччини та три – з Португалії. А6 – одна з найсучасніших модифікацій німецького основного бойового танка Leopard 2.
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