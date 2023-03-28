До України прибули три танки Leopard 2A6 від Португалії

Про це 28 березня повідомило Міністерство національної оборони Португалії.

"Три танки Leopard 2A6, обіцяні Португалією, вже в Україні. Вони доставлені відповідно до домовленості з нашими партнерами", - йдеться в повідомленні.

"Португалія продовжує підтримувати український спротив незаконному вторгненню Росії", - додали у відомстві.