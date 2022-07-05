До України прибуло 140 тисяч тонн насіння гречки з Канади

Про це інформує Міністерство аграрної політики та продовольства України

Уряд Канади закупив для України і передав 140 тонн насіння гречки сорту Собо з провінції Манітоба. Оформлений як гуманітарна допомога вантаж -- щоб потрапити до України -- подолав довгий шлях у 8 000 км, поки уже в Німеччині, не потрапив до вантажівок в Україну.

Насіння, фактичним розподілом якого займаються "Міжнародна Асоціація Гречки", Сквирський комбінат хлібопродуктів та Спілка "Борошномели України", буде доставлено фермерам Житомирської, Закарпатської, Київської, Львівської, Полтавської, Тернопільської та Чернігівської областей.

В Мінагрополітики пояснюють, що закупили насіння, щоб подолати дефіцит гречки у поточному році. Адже з причини війни ціни на насіння, засоби захисту рослин, добрива та паливо зросли на 40–45 відсотків. Реальний ризик, що виробникам гречки буде невигідно вирощувати врожай цієї культури.

"Отримавши це насіння гречки, ми можемо підтримати фермерів, щоб вони засіяли близько 2 500 гектарів на заході та в центрі України. Враховуючи спеціалізацію, досвід господарств і якість насіння, урожайність з цієї площі становитиме не менше 2 центнерів з гектара, або 5 000 тонн зерна гречки (3 000 тонн обробленої гречаної крупи)", - цитують у міністерстві очільника "Борошномелів України" Родіона Рибчинського.

За словами Родіона Рибчинського, основною умовою участі фермерів у програмі розподілу насіння є подальша передача врожаю з отриманого насіння за фіксованою ціною спеціалізованим переробникам зерна гречки, таким як Сквирський та Білоцерківський комбінати хлібопродуктів. У свою чергу, виробники зерна мають передавати перероблену крупу за фіксованою ціною державним та соціальним установам для використання у гуманітарних цілях.

Обсяги гуманітарної допомоги Україні з-за кордону щомісяця скорочуються. Зниження обсягів гумдопомоги може відбуватися в тому числі за рахунок черг на західному кордоні

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