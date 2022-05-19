Обсяги гуманітарної допомоги Україні з-за кордону щомісяця скорочуються, — нардеп

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у телеграм з посиланням на митну статистику.

Він вказав, що в березні в Україну заїхало 183 тис. тон гуманітарної допомоги, а в квітні - уже 122 тис. тонн, тоді як за половину травня (до 17.05) обсяг гуманітарної допомоги з-за кордону склав 61 тис. тонн.

Железняк пояснює таку тенденцію трьома основними причинами. Перша з них – черги на пунктах пропуску.

Також на зменшення обсягів гуманітарної допомоги впливає те, що гуманітарна допомога стає більш цільовою.

"І відповідно – не такою важкою за вагою, вже не везуть так багато консервів, побутової хімії і так далі", – пояснив парламентар.

Третя причина зниження поставок – це пільги на імпорт товарів, тож частину товарів заводять уже не як гуманітарну допомогу, допускає Железняк.

Нагадаємо, українці завезли з Європи 86 тис. авто на пільгових умовах.

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