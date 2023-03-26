До України прибув зірка "Піратів Карибського моря" та "Володаря перснів" Орландо Блум
Україну відвідав британський актор Орландо Блум, який зіграв у "Піратах Карибського моря" та "Володарі перснів" та є послом UNICEF
Про це Орландо Блум повідомив у Instagram.
Британський актор приїхав до України, як посол доброї волі UNICEF, аби допомогти українським дітям.
"Я прибув до України вперше після 2016 року. Я ніколи не очікував, що війна може загостритися по всій країні. Але сьогодні мені пощастило почути дитячий сміх у центрі Спільно, який підтримує UNICEF, безпечному, теплому та затишному місці, де діти можуть грати, навчатися та отримувати психосоціальну підтримку", - написав Блум та виклав фото з центру.
Він додав, що таких центрів в Україні функціонує понад 180.
"Той, який я відвідав сьогодні, був побудований глибоко в метро, щоб забезпечити їх безпеку. На кілька годин щодня батьки можуть залишити своїх маленьких дітей і дати їм відчуття нормальності, пограти в ігри та просто побути дітьми. Було також багато приладдя для мистецтва та матеріалів для рукоділля, що дозволяє їм творчо виражати себе. Дітям в Україні потрібно повернути дитинство", - переконаний Блум.
Всесвітню популярність Орландо Блуму принесли ролі Леґоласа у "Володарі перснів" та Вільяма Тернера у "Піратах Карибського моря".
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