До України вже повернулися 4,8 млн біженців, - МВС

Про це Андрусів повідомив у telegram.

"7,6 млн українців вимушено виїхали з країни з початку повномасштабної війни, через наступ російських окупантів та постійну загрозу обстрілів. Попри ризики, що люди залишаться за кордоном, зараз ми спостерігаємо стійку тенденцію повернення українців додому. Таких уже 4,8 млн, тобто близько 60% від усієї кількості біженців. Логічно, що ця цифра буде зростати", - написав Андрусів.

Він пояснив це тим, що умови життя за кордоном дуже рідко є хорошими - в більшості випадків доводиться винаймати дорого житло, або жити в умовному спортзалі.

"Знайти кваліфіковану роботу також важко, оскільки потрібно знати мову і ще й на професійному рівні. Тому не потрібно боятись, що українці не повернуться додому. Статистика конфліктів показує, що 80% повертаються після завершення війни, з них 50% повертаються ще до завершення", - зазначив Андрусів.

23 травня в ООН повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 6,5 млн українців вимушено виїхало за кордон.

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