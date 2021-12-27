До України йде негода: громадян попередили про можливі проблеми на дорогах і знеструмлення
Українців попередили, що через негоду 27 та 28 грудня можливі проблеми на дорогах, а також знеструмлення населених пунктів
Про це повідомляє Патрульна поліція.
До кінця доби 27 грудня в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, а 28 грудня у південних, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій, центральних та східних областях можливі сильні снігопади, а також налипання мокрого снігу.
Очікується, що випаде до 20 сантиметрів снігу.
На Півдні України, а вдень і в центрі можливі мокрий сніг, дощ та ожеледь.
По всій території України, крім західних та північних областей, очікуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети та ожеледиця на дорогах.
"Такі погодні умови можуть спричинити відключення енергозабезпечення окремих населених пунктів та порушення руху транспорту на деяких ділянках доріг та вулиць. Ми радимо, за можливості, утриматися від подорожей автомобілем", - йдеться в повідомленні поліції.
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