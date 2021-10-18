До України йде похолодання, - синоптик Наталка Діденко

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

"Тиждень в Україні обіцяє градусні гойдалки", - зауважила вона.

Спочатку стовпчики термометрів поповзуть вниз - буде холодно, вдень не вище +7°C…+12°C, а вночі до невеликих "мінусів".

Із середи, з 20 жовтня, 21, 22 та 23 жовтня у більшості областей потепліє. Ймовірно, максимально до +15°C…+18°C.

Але вже 23 жовтня, поступово, починаючи із західних та північних областей, почне заходити справжнє холодне повітря.

У Києві завтра - без опадів, хіба що найближчої ночі залишиться трохи вологого атмосферного фронту.

Протягом дня вівторка буде холодно, +8°C…+9°C.

У середині цього тижня столиці присниться літо - очікується потепління до +14°C…+18°C.

"А вже вихідними, особливо в неділю, 24 жовтня, холодне важке повітря розбудить нас від солодких теплих снів - почнеться суттєве похолодання", - зазначила синоптик.

Дощів поки що в Україні не очікується.





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