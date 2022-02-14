До України йдуть морози, мокрий сніг і багато сонця, - синоптик Наталка Діденко
В Україні 15 лютого очікується сонячна погода, проте будуть нічні морози та у деяких регіонах мокрий сніг
Про це вона повідомила у facebook.
Антициклон Інго й завтра подарує Україні багато сонця.
"І хоча ніч ще градусами підморожує повітря й дороги, проте оце вже передвесняне сонечко здатне за кілька сонячних годин подарувати реальну надію на весну", - зазначила синоптик.
15 лютого в Україні вночі очікується -2…-7℃, на північному сході до -10℃, а вдень +3…+9℃, на Харківщині. На Полтавщині, Сумщині 0…+4℃.
Опади унеможливить антициклон, лише зачепить крайній захід України, ймовірні дощ та мокрий сніг.
У Києві найближчої ночі -3…-5℃, завтра вдень +4…+6℃. Сонечко завтра - буде.
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