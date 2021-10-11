До українців йдуть дощі й морози, - синоптик Наталка Діденко
В Україну 12 жовтня прийдуть морози, дощі, сніг і тумани
Про це передає синоптик Наталка Діденко.
Дощі з‘являються поступово в Україні. У вівторок, завтра, вони періодично йтимуть в західних та північних областях, а також зачеплять Вінниччину, яка належить до центральних областей.
Схід, Південь, більшість Центру якихось істотних дощів не отримають від атмосфери.
Проте будуть тумани.
У Карпатах дощ переходитиме часом у сніг.
Температура повітря особливо не зміниться: вночі від -3°C до +4°C, на високогір‘ї до -5°C, вдень в Україні передбачається +9°C…+13°C, у східних областях та на південному сході +10°C…+16°C.
У Києві 12 жовтня хмари набіжать. Ймовірність дощу є, проте незначна.
Температура повітря в столиці 12 жовтня мало зміниться - вночі +2°C…+5°C, на околицях нижче, вдень близько +11°C…+14°C.
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