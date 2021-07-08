До вересня медустанови перейдуть на електронні лікарняні

Про це повідомляє телеканал "Дом".



"Ви здивуєтеся, але в більшості випадків вони вже є, працюють. Існують проблеми саме з технічним доступом, наприклад, у сільській місцевості, але відсоток цих проблем невисокий. Зараз є відповідні рішення уряду щодо їхнього усунення", — запевнив він.

Кучер зазначив, що електронний лікарняний значно спростить життя як його одержувачу, так і медпрацівникам, бухгалтерам підприємств.



"Оскільки одноразово внесли інформацію до системи та не потрібно бігати до лікарні потім закривати цей лікарняний, не потрібно його нести на своє підприємство, де його хтось повинен підшивати в теку. Також скорочується час на його оформлення. Тому що раніше бланк заповнювали поганим почерком пів години, й помилки були, й назви підприємств вказували неправильно. Зараз лікарняний реально виписують за 5 хвилин", — повідомив заступник міністра.

Електронний лікарняний складно підробити.



"Раніше лікарняні можна було підробити, його можна було навіть купити на OLX і на інших майданчиках. Але в "цифрі" вже чітко видно, хто видав, коли видав, кому видав. Наприклад, якщо один лікар видав, скажімо, за добу 500 листів непрацездатності, то зрозуміло, що технічно у нього така можливість може бути, але це буде аномалією, і ми обов'язково про це дізнаємося", — наголосив Кучер.

Він уточнив, що поки ще діють і паперові лікарняні, "але з вересня ми вже переходимо майже повністю на "цифру".



"І буде цікаво через рік подивитися, яке все-таки навантаження на Фонд соціального страхування з виплати лікарняних. Бо у нас є великі борги з виплати — там понад 2 млрд грн. Я впевнений, що через рік сума буде меншою", — резюмував заступник міністра.