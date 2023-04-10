Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Є цілком реальні ризики того, що до витоку інформацію про контрнаступ ЗСУ з Пентагону можуть бути причетні прихильники Дональда Трампа. Оскільки серед прихильників Трампа є багато людей, які співпрацювали з Росією, а деякі співпрацюють до сьогодні. Фактично сам Трамп підозрюється в такій співпраці", - пояснив Краєв.

Експерт зауважив, що Росія має ресурси в США, якими іноді може користуватись, щоб нашкодити Заходу

"Витік інформації з Пентагону є підтвердженням того, що в США досі є люди, які готові підіграти Росії й створювати такі резонансні справи. Варто нагадати, що за останні 2 місяці в США було арештовано 5 американських громадян, які шпигували на користь Росії. Тому цей випадок нам показав дійсно серйозну проблему з тим, що росіяни до сьогодні володіють певним ресурсом в США, чим можуть іноді ось так нашкодити", - додав він.