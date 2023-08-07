Про це він розповів в етері Еспресо.

"Вчора 6 серпня відбулися гарні, знакові події з використанням далекобійних ракет Storm Shadow, які застосували наші Повітряні сили, до речі, у День Повітряних сил ЗСУ. Були завдані удари по двох автомобільних мостах, що забезпечують сполучення окупованого Криму з окупованою частиною Запорізької та Херсонської областей. Фото та відео демонструють точність влучення по Чонгарському мосту, а міст з Генічеська у напрямку Арабатської стрілки розворотило набагато більше. Ймовірніше, при ураженні цих мостів використовувалися ракети Storm Shadow, які призначені для знищення таких потужних споруд. Ці ракети з дальністю до 300 км спроможні знищувати захищені об'єкти, тому що бойова частина має 450 кг", - зазначив військовий експерт.

Фото: Інфографіка Еспресо

Сергій Згурець зауважив, що такі ураження набагато ефективніше, ніж робота HIMARS свого часу, коли здійснювалися удари по мостах у Запорізькій та Херсонській областях.

"Зараз ми говоримо про системну роботу Повітряних та Збройних сил з призупинення використання ворогом мостів, якими він підживлює своє угруповання на півдні. Через певну перспективу це вдасться взнаки щодо спроможності цього угруповання утримувати оборону. Ми бачимо, що здійснюються удари по мостах у Чонгарі та Генічеську. Однак є ще один напрямок через Армянськ, який начебто залишається неушкодженим. Я думаю, що це українська сторона робить цілком свідомо, аби ворог почав переправляти автомобільні потоки з вантажами для російської армії по більш довгому маршруту. Але, що цікаво, цей маршрут підпадає у зону ураження HIMARS. На мою думку, це така тривала пастка, яка буде і далі діяти щодо російського тилового забезпечення. У будь-якому разі можемо говорити, що вчорашні події підтвердили сталу стратегію української армії – знищувати можливості ворога на багатьох рубежах", - підкреслив Згурець.

Удари по Чонгарському мосту

У ніч проти 22 червня російські окупанти заявили про вибух на Чонгарському мосту поблизу тимчасово окупованого Криму.

Ранком 29 липня Сили оборони України завдали нового успішного удару по Чонгарському мосту. Інформацію про влучну роботу ЗСУ підтвердив СтратКом увечері того ж дня.

6 серпня ракети Сил оборони України уразили Чонгарський міст та міст через протоку Тонка, що сполучає місто Генічеськ з Арабатською стрілкою