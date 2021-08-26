Доба на Донбасі: окупанти п'ять разів порушили "тишу"
За минулу добу російські найманці на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє прес-служба ООС.
Поблизу Новолуганського російські найманці двічі обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Неподалік Травневого ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
У напрямку Катеринівки збройні формування РФ вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів.
Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
Зазначається, що бойових втрат серед українських військових немає.
Станом на 7:00 ранку, 26 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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