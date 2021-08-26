Доба на Донбасі: окупанти п'ять разів порушили "тишу"

Про це повідомляє прес-служба ООС.

Поблизу Новолуганського російські найманці двічі обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Неподалік Травневого ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.



У напрямку Катеринівки збройні формування РФ вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів.



Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Зазначається, що бойових втрат серед українських військових немає.

Станом на 7:00 ранку, 26 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

