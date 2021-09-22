Доба на Донбасі: окупанти стріляли з мінометів та гранатометів

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Бойовики продовжували обстріли позицій українських захисників, 4 рази порушивши режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Поблизу Камянки російсько-окупаційні війська застосували заборонене озброєння, здійснивши 15 пострілів з мінометів калібру 120 мм. В напрямку населеного пункту Шуми, намагаючись викликати вогонь у відповідь, противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.

Біля Лебединського російські найманці задіяли гранатомети різних систем. В бік Новолуганського ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та підствольних гранатометів.