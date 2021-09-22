Доба на Донбасі: окупанти стріляли з мінометів та гранатометів
Протягом минулої доби, 21 вересня, інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення на Донбасі зменшилась
Про це повідомляє пресцентр ООС.
Бойовики продовжували обстріли позицій українських захисників, 4 рази порушивши режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Поблизу Камянки російсько-окупаційні війська застосували заборонене озброєння, здійснивши 15 пострілів з мінометів калібру 120 мм. В напрямку населеного пункту Шуми, намагаючись викликати вогонь у відповідь, противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.
Біля Лебединського російські найманці задіяли гранатомети різних систем. В бік Новолуганського ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та підствольних гранатометів.
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