Доба на фронті: окупанти 14 разів порушили "тишу" на Донбасі, загинув український військовий, ще двоє - поранені
За минулу добу, 7 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню на Донбасі, чотири з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Біля Повлополя ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
У районі населеного пункту Гнутове окупант вів обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а також за допомогою безпілотного літального апарату здійснив скидання пострілів ВОГ-17.
Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти задіяли безпілотник та скинули постріл ВОГ-17.
Позиції українських воїнів біля Новозванівки, Причепилівки, Болотеного та Гранітного потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм.
У бік Луганського ворожі війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів.
Біля Новолуганського ворог двічі обстріляв наші позиці зі стрілецької зброї.
Неподалік населених пунктів Нижньотепле та Піски окупант здійснив обстріли зі станкових протитанкових гранатометів.
У напрямку Золотого-4 вони вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно типу “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям, ще двоє зазнали поранень. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох поранених – задовільний.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7 годину ранку, 8 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.03
Купівля 26.03Продаж 26.28
-
EUR
Купівля 29.96Продаж 30.38
- Актуальне
- Важливе