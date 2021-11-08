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Доба на фронті: окупанти 14 разів порушили "тишу" на Донбасі, загинув український військовий, ще двоє - поранені

8 листопада, 2021 понедiлок
07:40
війна з Росією ООС

За минулу добу, 7 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню на Донбасі, чотири з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це передає пресцентр штабу ООС.

Біля Повлополя ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

У районі населеного пункту Гнутове окупант вів обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а також за допомогою безпілотного літального апарату здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти задіяли безпілотник та скинули постріл ВОГ-17.

Позиції українських воїнів біля Новозванівки, Причепилівки, Болотеного та Гранітного потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм.

У бік Луганського ворожі війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів.

Біля Новолуганського ворог двічі обстріляв наші позиці зі стрілецької зброї.

Неподалік населених пунктів Нижньотепле та Піски окупант здійснив обстріли зі станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Золотого-4 вони вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно типу “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям, ще двоє зазнали поранень. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох поранених – задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 8 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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