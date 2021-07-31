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Доба на фронті: окупанти 4 рази порушили режим "тиші"

31 липня, 2021 субота
08:15
війна з Росією ООС

30 липня на Донбасі російські окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил. 

Біля Водяного, що на Приазов’ї, противник двічі застосовував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

У напрямку населеного пункту Новоселівка Друга російські найманці обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

 

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Операція об'єднаних сил
БПЛА
обстріли
ООС
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