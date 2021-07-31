Доба на фронті: окупанти 4 рази порушили режим "тиші"

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, противник двічі застосовував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

У напрямку населеного пункту Новоселівка Друга російські найманці обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

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