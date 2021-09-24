Доба на фронті: окупанти 5 разів порушили "тишу", українські військові відповіли вогнем
Збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Так, у напрямку Південного окупант вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Поблизу Кримського російські найманці здійснили прицільний обстріл наших позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Звечора ворог тричі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї в бік населеного пункту Новолуганське.
Військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.
Втрат серед українських воїнів немає.
Протягом поточної доби, 24 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
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