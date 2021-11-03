Доба на фронті: окупанти 7 разів порушили "тишу" на Донбасі, загинув український військовий

Про це передає пресцентр штабу ООС.

По українських позиціях в напрямку Павлополя та Новозванівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Причепилівки ворог здійснив два обстріли з мінометів калібру 120 мм.

Неподалік Новолуганського російські найманці відкривали вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Майорськ окупанти двічі здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 3 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb