Доба на фронті: окупанти 7 разів порушили "тишу" на Донбасі, загинув український військовий
Протягом минулої доби, 2 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню на Донбасі, 2 з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це передає пресцентр штабу ООС.
По українських позиціях в напрямку Павлополя та Новозванівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Біля Причепилівки ворог здійснив два обстріли з мінометів калібру 120 мм.
Неподалік Новолуганського російські найманці відкривали вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Майорськ окупанти двічі здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7 годину ранку, 3 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
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