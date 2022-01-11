Доба на фронті: окупанти двічі порушили "тишу" на Донбасі, загинули двоє українських військових
Упродовж минулої доби, 10 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню
Про це передає пресцентр штабу ООС.
У бік Пісків окупаційні війська двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Під час виконання бойового завдання на замінованій ділянці місцевості, внаслідок підриву, двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, несумісні з життям.
Завдяки зусиллям військових ЗСУ рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Станом на 7 годину ранку, 11 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
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