Доба на фронті: окупанти поранили українського військового
26 серпня росіяни тричі порушили режим припинення вогню та поранили бійця ЗСУ
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.
Поблиз Оріхового окупанти вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів.
Біля Авдіївки росіяни обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів 82-го калібру.
В районі Новолуганського російські найманці використовували стрілецькк зброю.
Внаслідок обстрілів один військовий дістав вогнепальне поранення. Він у шпиталі. Стан його здоров’я – задовільний.
На обстріли російсько-окупаційних військ військові ОС відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7:00 27 серпня порушень режиму "тиші" не зафіксовано.
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