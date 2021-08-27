Доба на фронті: окупанти поранили українського військового

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.



Поблиз Оріхового окупанти вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів.



Біля Авдіївки росіяни обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів 82-го калібру.



В районі Новолуганського російські найманці використовували стрілецькк зброю.



Внаслідок обстрілів один військовий дістав вогнепальне поранення. Він у шпиталі. Стан його здоров’я – задовільний.



На обстріли російсько-окупаційних військ військові ОС відкривали вогонь у відповідь.



Станом на 7:00 27 серпня порушень режиму "тиші" не зафіксовано.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb