Доба на фронті: окупанти п'ять разів порушили "тишу" на Донбасі
8 листопада російські найманці п'ять разів обстріляли позиції ЗСУ. Втрат серед українських військових немає
Про це повідомляє штаб ООС.
Біля Водяного окупанти застосували міномети калібру 82 мм і великокаліберні кулемети.
Поблизу Павлополя й Луганського вели обстріли з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Біля Новолуганського окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
Неподалік Шумів позиції ЗСУ обстрілювали з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Втрат серед українських захисників немає.
Військові ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, не використовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
На 7 ранку 9 листопада порушень режиму "тиші" з боку росйських окупантів не зафіксовано.
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