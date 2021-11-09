Доба на фронті: окупанти п'ять разів порушили "тишу" на Донбасі

Про це повідомляє штаб ООС.



Біля Водяного окупанти застосували міномети калібру 82 мм і великокаліберні кулемети.



Поблизу Павлополя й Луганського вели обстріли з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.



Біля Новолуганського окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.



Неподалік Шумів позиції ЗСУ обстрілювали з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



Втрат серед українських захисників немає.



Військові ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, не використовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння.



На 7 ранку 9 листопада порушень режиму "тиші" з боку росйських окупантів не зафіксовано.



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