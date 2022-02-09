Доба на фронті: окупанти тричі порушили "тишу" на Донбасі, стріляли із гранатометів та скидали міни
Упродовж минулої доби, 8 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Неподалік Пісків окупанти обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу населеного пункту Невельське російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.
У напрямку Світлодарська противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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