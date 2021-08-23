Доба на фронті: окупанти вбили українського військового та застосували заборонені міни
22 серпня у зоні ООС зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку російських збройних формувань
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Поблизу Луганського окупанти обстрілювали позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів і кулеметів.
Неподалік Мар'їнки російські окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї та кулеметів.
В районі Пісків ворог обстрілював українські позиції з ручних гранатометів.
Біля Південного російські війська здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2 (Цей тип боєприпасів заборонений Оттавською конвенцією від 1999 року).
Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування.
В результаті обстрілу окупантів один військовий дістав поранення несумісне з життям.
На обстріли російських військ ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7:00, 23 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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