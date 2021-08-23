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Доба на фронті: окупанти вбили українського військового та застосували заборонені міни

23 серпня, 2021 понедiлок
08:28
війна з Росією війна на Донбасі

22 серпня у зоні ООС зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку російських збройних формувань

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Поблизу Луганського окупанти обстрілювали позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів і кулеметів.

Неподалік Мар'їнки російські окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї та кулеметів.

В районі Пісків ворог обстрілював українські позиції з ручних гранатометів.

Біля Південного російські війська здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2 (Цей тип боєприпасів заборонений Оттавською конвенцією від 1999 року).

Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування.

В результаті обстрілу окупантів один військовий дістав поранення несумісне з життям.

На обстріли російських військ ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7:00, 23 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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загиблий
обстріли
ООС
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