Доба на фронті: окупанти здійснили 9 обстрілів

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Біля населених пунктів Новоолександрівка та Золоте-4 ворог застосовував протитанкові ракетні комплекси.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Південного та Широкиного російські окупаційні війська обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Авдіївки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

У напрямку Новотошківського та Нью-Йорку збройні формування Російської Федерації застосовували станкові протитанкові гранатомети.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 25 липня, зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню.

Неподалік Новозванівки російські найманці вели вогонь з озброєння БМП-1, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат за минулу та поточну добу внаслідок ворожого вогню серед українських захисників немає.

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