Доба на фронті: російські окупанти 6 разів порушили режим "тиші"
30 жовтня на Донбасі російські окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню та двічі обстріляли українські позиції з початку нової доби
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
Зокрема, 30 жовтня біля Гранітного ворог застосував артилерію калібру 122 мм і міномети калібру 120 мм. В напрямку Південного окупанти вели обстріл з протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів.
В бік Катеринівки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
В районі населених пунктів Павлопіль та Лобачеве ворожі війська задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Станом на 7 годину ранку, 31 жовтня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Луганського ворог вів вогонь з гранатометів різних систем.
В районі Світлодарська окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
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