Доба на фронті: російські окупанти здійснили 5 обстрілів

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстрілював наші позиції з мінометів 82-го калібру.

У напрямку Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Біля Новотошківського противник застосовував автоматичні станкові, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Неподалік Катеринівки збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

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