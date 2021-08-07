Доба на фронті: російські окупанти здійснили 5 обстрілів
Впродовж доби, 6 серпня, на Донбасі російські окупаційні війська здійснили п'ять обстрілів українських позицій
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстрілював наші позиції з мінометів 82-го калібру.
У напрямку Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
Біля Новотошківського противник застосовував автоматичні станкові, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Неподалік Катеринівки збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Бойових втрат серед українських захисників немає.
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