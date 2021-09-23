Доба у зоні ООС: окупанти 12 разів порушили "тишу" на Донбасі, поранені двоє українських військових

Про це передає пресцентр штабу ООС.

У напрямку Світлодарська окупант відкривав прицільний вогонь по позиціях українських воїнів, використовуючи великокаліберні кулемети.

На Приазов’ї ворог тричі застосував безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснив скидання ВОГ-17 біля Павлополя та двічі біля Водяного.

Також поблизу цих населених пунктів окупант тричі здіснив обстріли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, два з яких в бік Водяного.

Російські найманці вели прицільний вогонь зі стрілецької зброї в районі населених пунктів Зайцеве та Новотошківське.

Крім того, неподалік Новотошківського незаконні збройні формування двічі застосували гранатомети різних систем.

Поблизу Причепилівки російсько-окупаційні війська двічі застосували заборонене озброєння, здійснивши 23 постріли з мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок ворожих дій два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Їм було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїнів – задовільний.

Українські захисники стріляли у відповідь.

Протягом поточної доби, 23 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.





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