Доба у зоні ООС: окупанти двічі порушили "тишу" на Донбасі, стріляли з мінометів
Упродовж минулої доби, 21 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню, один з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це передає пресцентр штабу ООС.
У напрямку Попасної окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
У бік Катеринівки, що на Луганщині, російські найманці здійснили обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7 годину ранку, 22 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.45
Купівля 26.45Продаж 26.71
-
EUR
Купівля 29.81Продаж 30.24
- Актуальне
- Важливе