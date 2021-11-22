Доба у зоні ООС: окупанти двічі порушили "тишу" на Донбасі, стріляли з мінометів

Про це передає пресцентр штабу ООС.



У напрямку Попасної окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.



У бік Катеринівки, що на Луганщині, російські найманці здійснили обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.



Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.



Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.



Станом на 7 годину ранку, 22 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.





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