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Доба в зоні ООС: 5 обстрілів окупантів, поранено бійця ЗСУ

13 серпня, 2021 п'ятниця
08:07
війна з Росією ООС

12 серпня на фронті зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

Поблизу Пісків окупанти стріляв зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Новомихайлівки противник тричі обстрілював позиції ЗСУ зі гранатометів, а також з кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку Південного росіяни вели вогонь з мінометів 82-го калібру, ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.

Один український військовий отримав вогнепальне поранення. Стан здоров'я – середньої тяжкості.

На обстріли українське військо відкривало вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 13 серпня, порушень режиму "тиші" не зафіксовано.
 

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поранення
обстріли
ООС
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