Доба в зоні ООС: 5 обстрілів окупантів, поранено бійця ЗСУ
12 серпня на фронті зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.
Поблизу Пісків окупанти стріляв зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Новомихайлівки противник тричі обстрілював позиції ЗСУ зі гранатометів, а також з кулеметів і стрілецької зброї.
У напрямку Південного росіяни вели вогонь з мінометів 82-го калібру, ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.
Один український військовий отримав вогнепальне поранення. Стан здоров'я – середньої тяжкості.
На обстріли українське військо відкривало вогонь у відповідь.
Станом на 7 годину ранку, 13 серпня, порушень режиму "тиші" не зафіксовано.
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