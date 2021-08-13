Доба в зоні ООС: 5 обстрілів окупантів, поранено бійця ЗСУ

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.



Поблизу Пісків окупанти стріляв зі станкових протитанкових гранатометів.



Неподалік Новомихайлівки противник тричі обстрілював позиції ЗСУ зі гранатометів, а також з кулеметів і стрілецької зброї.



У напрямку Південного росіяни вели вогонь з мінометів 82-го калібру, ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.



Один український військовий отримав вогнепальне поранення. Стан здоров'я – середньої тяжкості.



На обстріли українське військо відкривало вогонь у відповідь.



Станом на 7 годину ранку, 13 серпня, порушень режиму "тиші" не зафіксовано.



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