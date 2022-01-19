Доба в зоні ООС минула без порушень режиму тиші

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.



З початку доби 19 січня станом на 7:00 порушень з боку російських окупаційних військ також не зафіксовано.



"Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - зазначили у штабі ООС.



Нагадаємо, Центр стратегічних комунікацій попередив, що 19 січня окупанти можуть скоїти провокацію з метою звинуватити ЗСУ - обстріляти вірян під час водохрещенських обрядів на ставку "Цегляний" у Петровському районі Донецька та підірвати шахту ім. Челюскінців.