Доба в зоні ООС минула без порушень режиму тиші
У вівторок, 18 січня, у зоні проведення Операції об'єднаних сил не було зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.
З початку доби 19 січня станом на 7:00 порушень з боку російських окупаційних військ також не зафіксовано.
"Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - зазначили у штабі ООС.
- Нагадаємо, Центр стратегічних комунікацій попередив, що 19 січня окупанти можуть скоїти провокацію з метою звинуватити ЗСУ - обстріляти вірян під час водохрещенських обрядів на ставку "Цегляний" у Петровському районі Донецька та підірвати шахту ім. Челюскінців.
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