Доба в зоні ООС: окупанти 4 рази порушили "тишу", загинув український військовий

Про це передає пресцентр штабу ООС.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, окупант обстрілював українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Мар’їнки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Широкиного збройні формування Російської Федерації за допомогою БПЛА типу "квадрокоптер" здійснювали дистанційне мінування території.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

У результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку 24 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.





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