Доба в зоні ООС: окупанти 4 рази порушили "тишу", загинув український військовий
Протягом минулої доби, 23 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Поблизу Водяного, що біля Донецька, окупант обстрілював українські позиції з мінометів 120-го калібру.
Неподалік Мар’їнки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Біля Широкиного збройні формування Російської Федерації за допомогою БПЛА типу "квадрокоптер" здійснювали дистанційне мінування території.
Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
У результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.
Станом на 7 годину ранку 24 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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